Binche : il obligeait une petite fille âgée de 6 ans à porter des strings pour assouvir ses fantasmes

L’enfant est auditionné le lendemain. Elle explique, avec ses mots d’enfant, qu’Alain lui a fait quelque chose et qu’il a touché son corps. Elle mime des massages de ses parties intimes, et une intromission digitale. “Il m’a dit que c’était un secret”, déclare la petite.

Un enfant à sa merci

Le suspect, âgé de 65 ans, est auditionné dans la foulée par la police, il conteste. Devant le juge d’instruction, il est confus, il dit être victime d’un trou noir. Cuisiné par le juge, il déclare s’être masturbé devant l’enfant et avoir essuyé sa semence avec le string que portait l’enfant, un fantasme chez lui. Toutefois, il conteste l’avoir violé avec ses doigts, qu’il aurait léchés dans la foulée, comme l’avait déclaré l’enfant.

“Il a touché et violé un enfant âgé de six ans, complètement à sa merci, qu’il a transformé en objet sexuel pour assouvir ses fantasmes”, avait déclaré l’avocat général dans son réquisitoire.

L’enfant se sent mal

Pour la partie civile, Me Mayence s’est emporté contre Alain, lequel a déclaré devant les experts qu’il avait perçu une invitation de la part de la fillette, habituée à le rejoindre dans la salle de bain. “Son sperme a été retrouvé sur le string, au niveau de l’entrejambe. Il a aussi confondu pubis et clitoris, alors qu’il passe son temps à regarder des films pornographiques. À six ans, elle était obligée de porter un string et de mettre du vernis sur ses ongles pour ses fantasmes personnels ! ”

L’enfant a fait l’objet d’un suivi psychologique, car elle se sentait maudite, nulle…

Me Discepoli avait contesté le viol. La cour a confirmé le jugement, en le collant au nouveau code pénal.

Enfin, l’avocat général a requis l’arrestation immédiate du condamné, mais la cour ne l’a pas prononcée, car l’homme a ses attaches en Belgique, même s’il est de nationalité française.