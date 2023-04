Un Marché médiéval artisanal sera également organisé au sein d’un campement médiéval reconstitué dans le Parc communal le samedi 15 avril de 11h à 19het le dimanche 16 de 11 à 18. Samedi une nocturne des artisans est organisée jusque 21h, heure du début de la traditionnelle marche aux flambeaux à 21h de plus ou moins 2 km. Une marche qui vous entraînera notamment dans les méandres des remparts qui font la célébrité de la Ville de Binche. La marche sera clôturée par un tir d’artillerie de nuit.

En outre, durant les deux jours, des animations médiévales se dérouleront dans tout le parc qui, samedi, sera le lieu propice à l’investiture de l’ordre de Marie de Hongrie, faute pour ce dernier de pouvoir le faire dans la collégiale Saint-Ursmer, toujours fermée à cause des travaux. Le dimanche vers 11h, la non moins traditionnelle procession Saint-Ursmer se déroulera dans les rues de Binche.

En tout, ce sont pas moins de quatre compagnies qui animeront le parc durant ces deux jours. Corderie, armes et armures, médecine médiévale, lices de combat pour enfants, tir à l’arc, lancer de hache, les animations seront nombreuses et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.