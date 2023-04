La Louvière : il braque une station-service alors qu’il vient d’être condamné !

Jordan pense avoir gagné le gros lot ! Il abandonne quelques vêtements un peu plus loin et s’évapore dans la nature. La police intervient. Elle exploite les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance placées aux quatre coins de la station et retrouve des vêtements, similaires à ceux portés par le braqueur, abandonnés un peu plus loin. Il leur suffit de prélever une empreinte génétique.

Sorti de prison le 16 mars

Un jeu d’enfants pour les policiers, d’autant que le suspect est connu de leurs services. Jordan est sorti de prison le 16 mars, après six mois de détention préventive, pour un vol avec violence. Il est condamné à une peine de quatre ans de prison, assortie d’un sursis pour ce qui excède la moitié de la peine, le 2 février 2022.

Interrogé par les policiers, il conteste être l’auteur de cette extorsion. Il passe aux aveux, une fois confronté aux images et aux analyses génétiques. Mercredi, il a comparu devant la chambre des détenus du tribunal correctionnel de Mons. Il s’est fait remonter les bretelles par le substitut du procureur du roi, lequel constate que Jordan n’a respecté aucune des mesures imposées dans le cadre de la probation. Il ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés par l’assistant de justice.

Ivre et drogué

En plus, il prétend avoir agi sous l’influence de l’alcool et de la drogue, deux substances toxiques interdites chez lui. Enfin, le procureur note qu’il a été condamné à une peine de 18 mois de prison, le 10 février 2023, à Charleroi. Toutefois, le parquet montois n’a pas accès aux jugements carolos… La justice en 2023 ! Une peine de 40 mois de prison ferme est réclamée.

Me Ronveau plaide un nouveau sursis probatoire partiel, constatant que son client est tombé dans ses travers, car sa mère n’a pas voulu l’accueillir chez lui et un boulot lui est passé entre les doigts… “J’ai beaucoup de regrets” a déclaré le prévenu, avant de repartir vers la prison. “Vous vous êtes, en effet, mis dans une situation très compliquée”, constate la présidente du tribunal.

Jugement dans quinze jours.