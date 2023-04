La Louvière : le centre Daily Bul de La Louvière fermé jusqu’à nouvel ordre le week-end suite à des problèmes de sécurité

C’est l’accumulation de faits et les conséquences psychologiques sur les victimes qui inquiètent particulièrement la maman de Charlotte, Linda Vaccarello. “Ce n’est pas la première fois qu’une agression a lieu à Daily Bul. Deux individus s’y étaient en effet déjà rendus pour commettre des vols”, raconte-t-elle. “Avant, deux personnes étaient mises ensemble pour travailler. Cela leur permettait de se relayer pour surveiller le centre tout en assurant la sécurité de chacune. Désormais, ma fille travaille seule, elle est donc quelque peu démunie face aux agresseurs et ne peut pas non plus se rendre à l’étage pour surveiller les agissements des visiteurs. ”

Ce manque de sécurité s’est fait ressentir par Charlotte qui a dû faire face à une personne très (trop) insistante qui plus est, est connue pour des faits de mœurs. “L’individu s’est présenté et a commencé à se montrer très insistant et intimidant. Il se rapprochait un peu bizarrement de la caisse et de l’endroit où se trouvait ma fille. Elle a alors essayé de changer de position mais était systématiquement suivie par l’individu. Il est resté un long moment sans poser de question si ce n’est l’heure de la fermeture”, confie Linda Vaccarello, maman de Charlotte avant de poursuivre.

“Charlotte a alors alerté sa responsable qui a appelé la police. Les forces de l’ordre ont alors appelé ma fille en l’invitant à rester en ligne le temps qu’ils arrivent sur place. L’individu a cependant entendu que la police allait se rendre sur place et a alors fait mine de partir. Le repos n’était cependant que de courte durée puisqu’il est revenu l’acculer de manière qu’elle puisse se retrouver près du jardin. Elle a alors eu le réflexe de se mettre derrière la porte que l’individu bloquait pour que ma fille ne puisse pas sortir. Ils sont restés en vis-à-vis pendant de très longues minutes. La police est ensuite intervenue et a sommé ma fille de partir puisque l’individu est connu pour des agressions notamment avec des policières. ”

Les faits auraient pu s’arrêter là mais ce ne fut malheureusement pas le cas. L’individu est revenu plus tard sur les lieux pour tenter de retrouver Charlotte. Le centre étant fermé, il a tenté de défoncer la porte. Une responsable l’a alors vu et prévenu à nouveau la police. Cette dernière a lors procédé à son arrestation avant de le mettre au cachot.

Depuis lors, Charlotte n’ose plus se rendre dans le centre Daily Bul pour y travailler. Elle ne compte d’ailleurs pas y remettre les pieds tant que des mesures de sécurité ne soient mises en place. Une situation inquiétante dont le C.A. de Daily Bul a été informé. Une réunion aura prochainement lieu afin de déterminer les actions à mettre en place.

“La situation est effectivement inquiétante”, indique Leslie Leoni, administratrice représentante de la Ville au sein du C.A. de Daily Bul. “Nous avons immédiatement été mis au courant des faits lorsqu’ils se sont produits. Il est clair qu’il ne faut en aucun cas qu’ils se reproduisent. Nous n’avons malheureusement pas encore pu nous réunir pour trouver des solutions au niveau de la sécurité des lieux. Nous avons donc laissé le Daily Bul fermé le week-end passé afin d’éviter tout type de problème. Il restera d’ailleurs fermé tant qu’une solution ne sera pas trouvée. Une réunion aura d’ailleurs lieu mardi pour en discuter. Nous ne laisserons en aucun cas pareils événements se reproduire. ”