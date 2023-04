Il vole dans des voitures stationnées sur le parking du Tivoli à La Louvière

L’Algérien âgé de 28 ans a été présenté devant le tribunal correctionnel de Mons, mercredi, pour répondre de ces vols. Il confirme qu’il est bien l’auteur. “J’avais besoin d’un traitement médical”, dit-il. Alors pourquoi ne pas franchir les portes de l’hôpital au lieu de fouiller des voitures ?

Images de grande qualité

“Il a été identifié par les caméras installées sur le parking de l’hôpital. Les images sont d’une grande qualité et il a pu être interpellé par la police quelques semaines plus tard”, indique le substitut du procureur. Tarik a été placé sous mandat d’arrêt le 4 février 2023 et il est toujours en détention préventive.

Le substitut du procureur relève que le palmarès judiciaire du garçon est déjà bien fourni pour des vols, dont un vol avec violence. “C’est un délinquant d’habitude et il n’y a aucune remise en question chez lui. Comme il est en situation irrégulière sur notre territoire, il n’existe aucune perspective de réinsertion chez lui. Je demande de le condamner à une peine de deux ans de prison ferme”.

Me Ronveau plaide le sursis le plus large possible pour son client, insistant que ce n’est pas un homme violent, mais un garçon qui vole pour pouvoir se nourrir et se soigner.

Jugement le 26 avril.