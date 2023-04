La Louvière : la pompe à chaleur d’une valeur de 6000 euros livrée à une dame de 83 ans… sans être raccordée

Depuis la livraison, impossible pour Franca de joindre la société. “Ils nous avaient promis que la pompe à chaleur serait raccordée au système de chauffage dès que possible mais depuis, ils sont injoignables. On a cru que c’était quelque chose de personnel car lors de la commande, on avait eu quelques mots avec eux concernant les délais de livraison longs mais non, a priori, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des problèmes avec cette société.”

Des frais supplémentaires

En attendant, Maria se retrouve avec des frais supplémentaires. “Nous avons dû contacter un autre chauffagiste qui veut bien raccorder la pompe à chaleur aux panneaux solaires de ma maman mais de un, il ne le fera pas gratuitement, ce qui est totalement compréhensible et de deux, l’absence de pompe à chaleur durant tout l’hiver fait que ma maman se chauffe uniquement à l’électrique depuis et donc, sa facture va augmenter immanquablement. De plus, comme on va faire appel à un autre installateur qui ne nous a pas fourni la pompe, cette dernière ne sera pas garantie et si on connaît encore un problème, ce sera pour notre pomme…”

Pour Franca, la société a voulu profiter de la naïveté d’une dame âgée. “Ma maman ne parle que très peu le français et ne sait pas écrire. Sans notre présence pour s’occuper de ses affaires, je pense que la situation aurait pu être pire. Ici, on a été livré mais c’est un petit miracle.”

Nous avons également tenté de contacter la société en question mais sans succès.