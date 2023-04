Le bike-park de Strépy-Bracquegnies laissé à l’abandon depuis... sa construction en 2019

Construit en 2019, le bike-park de Strépy-Bracquegnies, situé juste à côté des Studios d’Indigo n’a jamais été inauguré officiellement et aucun cycliste ou vététiste n’a jamais pratiqué le parcours concocté et doté d’une rampe de lancement ainsi que de plusieurs virages serrés et de nombreuses buttes aujourd'hui impraticables à cause du manque d'entretien.