Des ruches dans le verger de l'Athénée Royal de Binche

Première étape de cette mutation, la création au sein de ce qui est devenu un véritable verger, d'un rucher. Depuis quelques jours, l'Athénée Royal de Binche s'est dotée en effet de deux ruches qui ont ainsi été placées. "Ce sont les deux premières mais nous espérons en implanter au minimum huit qui, peut-être, en appelleront d'autres. Il s'agit ici d'un partenariat entre l'école, l'amicale des anciens élèves et le Jardin Paradis, un apiculteur situé à Estinnes. Le miel qui sera récolté via les ruches de l'athénée sera vendu au profit de l'amicale des anciens élèves qui aide chaque année de nombreux élèves en difficulté. Un peu comme les nombreux litres de jus qui sont extraits chaque années des pommes du verger."

Un beau projet qui sera également pédagogique. "Les élèves qui ont plus de 16 ans et qui le souhaitent pourront ainsi être initiés à l'apiculture. En plus du rucher, le club climat qui existe au sein de l'école a également comme projet la création d'un étang qui pourrait améliorer encore la biodiversité sur le site."