La Louvière : la Régie Communale Autonome devient “devllop”

La création de la régie communale de La Louvière date du 18 juillet 2023 et constitue une structure juridique qui permet aux communes de gérer certaines de leurs activités à caractère commercial et industriel de manière décentralisée. Ainsi, à La Louvière, c’est la RCA qui gère le Louvexpo, le Point d’Eau ou, d’ici quelques jours, le parking public. “Au cours de ces 20 dernières années, notre RCA a mené de nombreux projets et a augmenté et diversifié les missions dont elle a la charge”, explique Jacques Gobert, bourgmestre et président de la RCA.

L’avantage principal d’une RCA est d’être une personne morale de droit public possédant une personnalité juridique distincte de celle de la commune dont elle émane pourtant directement.

Maternité commerciale

C’est aussi la RCA qui gère les maternités commerciales de l’entité qui permettent à de jeunes entrepreneurs de s’installer dans des locaux neufs avec un loyer modéré durant une certaine période. “Après 20 ans, il était temps de donner un nouveau souffle à notre RCA notamment en mettant l’accent sur les activités de développement économique, si importantes pour notre région.”

C’est dans ce cadre qu’a été créé le Business in La Louvière (Bill), un guichet d’entreprise qui sera chargé de distribuer toutes les meilleures cartes aux entrepreneurs et commerçants qui voudraient s’installer sur l’entité louviéroise.

Pourtant, la RCA ne fait pas l’unanimité à La Louvière, notamment au sein du conseil communal où Xavier Papier (PLUS) notamment reproche à la RCA de prendre trop d’importance au sein de la commune, surtout depuis qu’on lui a confié la gestion du parking dès le 20 avril prochain.