Binche : la collégiale Saint-Ursmer va pouvoir accueillir à nouveau ses fidèles

Alors que les travaux, notamment de toiture et de réfection du clocher, ont débuté en septembre 2021 soit il y a plus d’un an et demi, la collégiale Saint-Ursmer a enfin pu recevoir du monde ce week-end soit tout juste pour la cérémonie d’intronisation des nouveaux membres de l’ordre de Marie de Hongrie mais surtout pour la messe de la traditionnelle procession du même nom. “Si on prend le covid, les travaux et une année où la météo ne nous avait pas permis de l’organiser, il s’agissait ce dimanche de la première procession complète depuis cinq ans”, nous explique Michel Hocquet, président de la fabrique d’Eglise de Saint-Ursmer. “Le fait de pouvoir à nouveau accueillir des gens au sein de la collégiale constitue un grand pas mais tout n’est pas encore gagné.”