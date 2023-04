La défense de Jymmi Durieux plaidera la non-assistance à personne en danger lors de son procès devant la cour d'assises de Liège

Les faits reprochés à l'accusé s'étaient déroulés le 1er février 2020. Une bagarre avait éclaté entre Jacques Hermail, la victime, et Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin. La scène s'était déroulée dans l'appartement de Jacques Hermail, situé à La Louvière. Les quatre protagonistes étaient ivres. La victime avait été aspergée de mazout et brûlée vive. Jymmi Durieux avait appelé les secours, mais la victime était décédée durant son transfert à l'hôpital. Les médecins légistes ont estimé que les brûlures à elles seules peuvent expliquer le décès de la victime.

Les trois accusés avaient été déclarés coupables de meurtre. Michaël Liégeois, qui avait frappé la victime avant de déverser sur elle du pétrole lampant, avait écopé d'une peine de 30 ans de prison. Gérard Dujardin, auteur des premiers coups, avait été condamné à une peine de 20 ans de prison. La cour de cassation avait cassé la décision de condamnation de Jymmi Durieux, considérant que la motivation adoptée par le jury ne justifiait pas légalement la qualification de meurtre retenue.

Après la lecture d'un acte d'accusation de 17 pages, les avocats de la défense ont présenté un acte de défense écrit. Ils y ont décrit le parcours de vie de Jymmi Durieux, né à La Louvière. Alors qu'il avait 10 ans, son père a été condamné en Angleterre pour des faits de traite des êtres humains. Ce père a été peu présent ensuite pour sa famille, alors que la mère, régulièrement battue, était dépassée par ses neuf enfants à charge.

Jymmi Durieux a été livré à lui-même, puis placé en IPPJ. Il a connu des consommations de stupéfiants et d'alcool, financées par des vols à l'étalage. Sa famille estime qu'il est important pour lui qu'il bénéficie d'une structure qui le cadre. Il est décrit comme colérique, potentiellement violent et difficilement gérable lorsqu'il est sous l'emprise de la boisson. Mais à jeun, il présente un autre caractère. Il a cependant échoué à saisir les perches qui lui ont été tendues par les siens.

Entendu d'abord en qualité de témoin, Jymmi Durieux est devenu suspect lorsqu'il a reconnu sa présence sur le lieu des faits. "Il n'a plus jamais varié ses déclarations, contrairement aux deux autres protagonistes du dossier. Il avait donné des détails sur la scène de crime et expliqué les violences "insensées et terrifiantes" auxquelles il a tenté de faire face", a expliqué son avocat.

Selon la défense, Jymmi Durieux avait été invité chez Jacques Hermail dans le but de boire. Seuls les deux autres protagonistes (condamnés depuis pour meurtre) l'ont frappé à tour de rôle. L'un d'eux a déversé du pétrole et a bouté le feu sans raison. "Jymmi Durieux n'a pas porté de coups. Il a tenté d'éteindre le feu avec une couverture. Il a eu le sentiment durant l'enquête qu'il a été chargé par un des autres protagonistes qui a tenté de s'en sortir. Les éléments matériels du dossier semblent accréditer la sincérité de ses déclarations", ont expliqué les avocats de la défense.

La défense de Jymmi Durieux a soutenu que Jymmi Durieux n'a pas souhaité la mort de Jacques Hermail et n'a pas voulu la donner. La défense sollicite le jury de réfléchir à la qualification de non-assistance à personne en danger, en raison du fait qu'il a tardé à appeler les secours.