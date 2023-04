La Louvière : un cercle de mécènes pour aider le musée Keramis

Amateur et collectionneur de vases de Charles Catteau, Jérôme Vecchio, patron du groupe Gilo qui regroupe six sociétés spécialisées notamment dans l’isolation industrielle et développant la métallurgie, l’usinage et l’échafaudage, a été approché par le musée pour faire partie du cercle. “Il faut continuer à soutenir la culture et cette pratique d’avoir des cercles de mécènes existe pour de nombreux musées européens”, explique l’entrepreneur louviérois. “Outre le fait que j’apprécie particulièrement le travail de Charles Catteau qui a travaillé sur le site Boch durant près de 40 ans, les grands chefs d’entreprise louviérois comme Mansart, Gilson, Boël, ont toujours soutenu la culture dans leur ville. De plus, il s’agit d’un site industriel qui s’est transformé en art ce qui me touche particulièrement.”

Devenir mécène, c’est presque un acte militant de nos jours. “On ne fait pas ça pour la publicité comme on supporte une équipe de foot. Le but ce cercle, c’est aussi de pouvoir offrir la culture aux personnes les plus précaires d’entre nous. L’un des plus beaux cadeaux que tu peux faire à une personne qui n’a pas d’argent, c’est lui donner accès à la culture.”

Ce vendredi, c’était le kick-off de ce cercle qui rassemble déjà à la fois le groupe Gilo et le groupe Tivoli. “On a lancé l’appel à tous les entrepreneurs de la région pour nous rejoindre. On est conscient que ce n’est pas courant dans la région et qu’il y en a qui préféreront s’abstenir mais on espère tout de même rassembler le plus de monde possible pour soutenir la culture.”

L’appel est en tout cas lancé !