La Louvière : une redevance de 25 euros une fois que les deux heures de parking gratuites seront terminées

Les horodateurs vont ainsi quitter le paysage dans les rues du centre-ville et la zone bleue sera généralisée du lundi au samedi, sauf jours fériés, et ce de 9 à 18h. Le parking sera donc gratuit durant une durée de deux heures sauf contre-indication et une redevance de 25 euros sera envoyée aux personnes qui dépasseront les deux heures de stationnement.

Pour contrôler tout ça, fini les agents à pied qui contrôlent une à une les voitures. Une scan-car circulera ainsi dans les rues de La Louvière de façon permanente pour vérifier si les disques bleus ont été correctement placés. “Chaque photo prise sera ensuite vérifiée par un agent qui décidera si la redevance peut être envoyée ou pas”, nous avait confié Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière, lors de l’annonce du changement de politique du parking. “Dans le doute, il n’y aura pas de redevance.”

Contrôle humain

Cet agent, en charge du contrôle du respect du règlement communal, va vérifier si le véhicule ne dispose pas d’un droit dématérialisé (cartes communales de stationnement), si le véhicule ne présente pas une carte pour personne handicapée, si le véhicule, en cas d’absence de carte pour personne handicapée, présente un disque de stationnement valable et enfin si le véhicule ne stationne pas au-delà de la durée autorisée de stationnement.

Pour se soustraire à cette redevance éventuelle, il existe plusieurs “solutions”. La première, c’est de résider dans le quartier concerné et donc de posséder une carte riverain. Dans les quartiers du Parc, de Jolimont ou de Tivoli, les autorités communales peuvent aussi délivrer une carte “travailleur et étudiant” qui leur permet de stationner en illimité dans le quartier en question et ce pour 25 euros par mois. Les anciens combattants et victimes de guerre reconnues peuvent aussi bénéficier d’une carte communale de stationnement. Enfin, les personnes qui ont droit à une carte “handicapé” pourront également se stationner librement dans les zones bleues.

Le centre-ville a été découpé en différents quartiers où la zone bleue sera active. ©Ville de La Louvière

À noter, toutes les cartes de stationnement actuelles restent valables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les personnes ayant renouvelé leur abonnement auprès de City Parking avant le 19 avril 2023.

Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la Ville.