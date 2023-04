Angelo, 83 ans, conteste avoir menacé son voisin avec une arme à feu à La Louvière

Le compagnon de sa voisine, Philippe, prétend qu’Angelo l’a menacé avec un pistolet Smith et Wesson de calibre 38, alors qu’il l’avait appelé pour résoudre un problème informatique. “Pour moi, c’est un grand menteur, un fantaisiste”, réagit l’octogénaire à la barre.

Une arme signalée perdue

Selon le ministère public, Angelo soupçonnait Philippe d’être entré dans son appartement, par le balcon, afin de commettre un vol. Angelo aurait convoqué Philippe pour lui signifier qu’il détenait une arme dans sa poche et qu’il était prêt à l’utiliser.

Philippe est allé dénoncer les faits à la police. Une perquisition a été organisée sur base du flagrant délit. Un révolver de calibre 22 a été retrouvé, caché sous la machine à lessiver. Quant au pistolet, il se trouvait dans un tiroir. “Il n’avait pas l’autorisation de détenir ces armes et l’une d’elles avait été signalée perdue, en 2015, en Gaume”, indique le substitut du procureur.

Psychose

Ce dernier a requis l’internement d’Angelo, lequel souffre d’une psychose de type paranoïaque depuis 2002. D’ailleurs, suite à un premier diagnostic, il avait été interné aux Marronniers à Tournai et il avait été libéré à l’essai en janvier 2013. Après un nouvel examen mental, les experts estiment qu’un suivi d’ordre psychologique est conseillé dans le cadre d’un internement.

Me Marc Preumont, conseil d’Angelo depuis plus de vingt ans, ne plaide pas cette mesure. Il rappelle au tribunal que Philippe et Angelo n’ont jamais eu la moindre accroche en huit ans de voisinage. “Il m’a mimé la scène et il est bien difficile de dire s’il détenait une arme dans sa poche. D’ailleurs, il a directement indiqué la présence de deux armes aux policiers et il ne pouvait pas savoir que l’une d’elles était signalée perdue”.

Un jugement sera prononcé le 22 mai.