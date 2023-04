Le Festival des Arts de Seneffe ou l’art sous toutes ses formes

Neuf ans plus tard, le bébé a bien grandi et accueillera cette année 70 artistes exposants, performers et autres animations et démonstration. Peinture, aquarelle, dessin, photographie, graphisme, gravure, sculpture, papier mâché, body painting, art textile, céramique, art thérapie,… les disciplines artistiques seront associées à des performances en live, de l’art de la rue, des arts du cirque, de la danse et même du stand up ! “Lorsque nous sélectionnons les artistes qui participent au festival, nous sélectionnons ceux qui peuvent nous proposer des expériences les plus interactives possible. Chez nous, les festivaliers peuvent ainsi mettre littéralement la main à la pâte avec les artistes. L’entrée au festival est totalement gratuite car nous voulons que l’art et la culture soient accessibles au plus grand nombre. Les artistes animant démos/spectacles/initiations travaillent soit au chapeau, soit demandent une participation financière pour couvrir leurs frais.”

Quatre endroits différents

Le Festival des arts de Seneffe s’articule autour de 4 pôles d’animation autour de la Place Penne d’Agenais : l’Espace culturel de la Samme, la Maison des Jeunes, la Rotonde et le Chapiteau sur la place elle-même. “Cette année, la MJ Le Câble rejoint ainsi l’aventure pour la première fois et met son magnifique bâtiment voisin à la disposition du Festival. Nous sommes un festival familial et un de ses objectifs, c’est de mettre en lumière les arts pour tous.”