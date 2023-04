Une dispute éclate entre ex-conjoints au sujet de la vente de leur maison à La Louvière

Tout à coup, l’homme entend sa fille crier de douleur. Il rentre dans la maison et croise Gianni, qui le repousse violemment. Cindy souffre d’une fracture du pied, de plusieurs hématomes et de multiples douleurs. Elle est hospitalisée et mise en incapacité de travail durant plus de trente jours.

Cardiaque

Son papa souffre de douleurs au thorax. Le septuagénaire est fragilisé depuis son opération cardiaque de 2012. Un état de vulnérabilité dont son gendre a connaissance, selon le parquet.

Le substitut du procureur du roi requiert une peine de trois ans de prison ferme contre Gianni, qui faisait l’objet d’une mesure de probation au moment des faits, après un jugement de juin 2021, le condamnant à 12 mois de prison pour violence conjugale. La fin de cette période de probation est l’année 2024. Le magistrat fait mention d’autres faits de violence, classés sans suite par son office.

L’excuse de la maîtresse

Gianni conteste avoir écrasé le pied de Cindy avec sa bottine de sécurité. “Elle s’est blessée en tapant du pied, de rage, dans l’auto d’une femme, qu’elle pensait être ma maîtresse”, dit-il. Gianni conteste aussi avoir porté des coups à son ex-beau-père.

Son avocat estime que c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre, car l’agent immobilier a refusé de témoigner dans le cadre de cette affaire. Il plaide l’acquittement de Gianni, lequel reste présumé innocent.

Le tribunal tranchera dans un mois.