Le pont Capitte va faire peau neuve… d'ici 2025 : "la solution d'un pont mobile était la meilleure"

C’est la troisième solution qui a été choisie par les différents bureaux d’étude. “C’était un défi compliqué de par toutes les contraintes qu’il y a autour du projet”, explique Stéphane Vercruysse, directeur du bureau d’étude des ouvrages hydrauliques pour le SPW. “Son état actuel nécessitait notamment de trouver une solution qui soit pérenne et qui réponde aux nouveaux besoins en termes de mobilité partagée (bus) et de mobilité douce (piétons, cyclistes). Il fallait donc élargir la voirie. Le tout dans un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco avec aussi de nombreux impétrants qui passent dans le pont. Il fallait aussi tenir compte de la circulation des bateaux sur le canal mais aussi des cyclistes et promeneurs sur le Ravel et sur le chemin de halage.”

C’est donc la solution d’un pont mobile qui a été choisie, c’est-à-dire un pont qui permettra à la fois le passage des petites embarcations sur le canal mais aussi celui des bateaux de plus de 2,7m. “Il s’agit d’un pont mobile qui se lèvera en partie lorsque les plus grandes embarcations voudront passer dessous.”

À noter que le passage des bateaux de grands formats sera interdit durant les heures de pointe de façon à limiter l’impact de leur passage sur la mobilité.

L’ouvrage sera en outre rabaissé au niveau de la voirie ce qui permettra aux habitants des rues Gustave Boël, Hector Ameye et de la chaussée Paul Houtart de ne plus avoir un mur devant chez eux. Le pont sera également élargi et permettra la création de deux bandes de circulation pour la voiture et une pour les bus ainsi que deux espaces partagés par les piétons et cycliste.

Les travaux en eux-mêmes débuteront au plus tôt en 2024 et s’étaleront jusqu’en 2025. Entre temps, un pont provisoire sera construit entre la rue Falise et la rue Ameye.