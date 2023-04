Manage : une nouvelle charte pour unifier les comités de quartier

Ce mercredi 12 avril, l’ensemble des comités de quartiers de Manage a été convié à l’Administration communale pour la signature de la nouvelle charte des quartiers. Le comité de Longsart, celui du quartier central (rue Trigaux), la cité en fête Parc de Bellecourt, le quartier de la Troupete, celui de la Cense de la Mote, le comité de quartier du Pont Dewit et enfin le comité de quartier de la Cité Jacques ont ainsi signé la nouvelle charte qui prône notamment le vivre-ensemble. “L’ancienne charte datant de 2010 nécessitait une modification et mises à jour au nombre de nouveaux comités apparues entre-temps”, a signifié la commune. “La mise en place de comités de quartier permet une relation étroite entre les habitants. Ce sont des moteurs de dynamisation de la vie du quartier car ils favorisent et facilitent le dialogue entre les citoyens. Ce sont donc des interlocuteurs privilégiés pour les problèmes collectifs qui concernent les quartiers.”