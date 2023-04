Plusieurs rues de l’entité binchoise impactée par des travaux

Cela n’a échappé qu’à peu de Binchois, des travaux de voirie sont en cours au sein de l’entité en plus de ceux de la chaussée Brunehaut entre Péronne et Ressaix. “Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’état de nos routes et de nos trottoirs, afin de rendre nos déplacements plus sûrs et plus agréables”, a communiqué la Ville de Binche. “Nous comprenons que ces travaux peuvent occasionner des désagréments temporaires. Cependant, nous sommes convaincus que les bénéfices à long terme en valent la peine. Les routes et trottoirs en meilleur état amélioreront notre qualité de vie et faciliteront nos déplacements.”