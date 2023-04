Pont Capitte à La Louvière : le pont provisoire sera installé dès cet été… mais ne sera pas encore accessible (vidéos)

Bien que conçu pour supporter une circulation normale, le pont provisoire ne sera pas non plus accessible aux poids lourds. “Dans tous les cas, le Collège a pris la décision d’effectuer en urgence des travaux de voierie dans la rue Falise pour supporter le charroi des véhicules qui, forcément, y sera beaucoup plus important que d’ordinaire”, a commenté Jacques Gobert. “Nous voulons ainsi éviter que trop de poids lourds circulent dans ces rues qui ne sont pas du tout adaptées à un tel charroi.”

Concernant les TEC, dont plusieurs lignes de bus passent en temps normal sur le pont, les déviations en cours devraient rester d’actualité le temps des travaux. “On évaluera la situation au fil du temps pour répartir sur le plus de voiries possible les nuisances dues aux déviations pour ne pas concentrer tout aux mêmes endroits donc, dans un premier temps, on partirait sur la circulation uniquement des voitures sur le pont provisoire.”

L’impact des travaux qui dureront deux ans sera donc grand sur les riverains qui devront s’armer de patience avant de retrouver une situation normale. “Sans ce pont provisoire, l’anarchie aurait été complète et on aurait englué beaucoup d’autres endroits dans les environs avec des déviations plus importantes.”

En plus de la mobilité des voitures, celle des… bateaux sur le vieux canal du Centre va aussi être impactée par le placement de ce pont provisoire. En effet, si ce dernier permettra le passage de petites embarcations, les plus grandes ne pourront pas passer dessous. Il leur faudra donc trouver des “itinéraires bis” durant les trois prochaines années, le temps que le Pont Capitte soit en service et que le pont provisoire soit démonté.