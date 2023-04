Arrêt de travail au CPAS de Binche : “on a de plus en plus de travail avec de moins en moins de moyens”

Le mardi 25 avril, entre 8 et 9h, le personnel du CPAS de Binche sera à l’arrêt. L’objet de leur courroux, le manque criant de moyen du CPAS par rapport à la charge de travail. “On a de plus en plus de travail avec de moins en moins de moyens”, nous explique Valentin Pletinckx, délégué principal adjoint pour la CGSP Admi de la Ville de Binche. “Depuis quelques années, on va de crise en crise sans que l’on nous donne les moyens de faire notre travail correctement. Le travail social est devenu un travail à la chaîne et non plus un travail humain. Les CPAS reçoivent pas mal de subsides notamment pour engager du personnel mais ils sont parfois limités dans le temps. Notre action n’est pas dirigée vers la direction du CPAS car nous savons qu’ils ne sont pas responsables de la situation.”