La commune d’Ecaussinnes passe à côté d’un subside pour la rénovation énergétique de son hall polyvalent, l’opposition fulmine

Avec la crise que l’on connaît actuellement, l’obtention de subsides permet aux communes d’entreprendre d’importants chantiers, trop onéreux pour les lancer sans cette aide. La commune d’Ecaussinnes souhaitait en ce sens obtenir une aide de la Région wallonne afin de rénover son hall polyvalent. Mais voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu… “La commune a des difficultés financières alors que dans le passé on la comparait à la Monaco du Nord. Face à cette situation, tous les subsides sont les bienvenus pour financer les projets”, confie Sébastien Deschamps, chef de file du groupe Ensemble. “Un appel à projets avait été lancé par le ministre Dolimont afin d’octroyer des subsides pour la rénovation énergétique des infrastructures sportives. Une aide bienvenue pour rénover le hall polyvalent. La commune a néanmoins transmis un dossier incomplet et, malgré plusieurs relances du ministre, n’a pas été en mesure de la compléter. Le subside n’a donc pas été obtenu.”

Une situation qui ne réjouit pas du tout le groupe d’opposition. “Nous n’avions qu’à ramasser l’argent mais là encore on passe à côté. C’est vraiment une mauvaise gestion de l’argent des contribuables. Comment peut-on passer à côté d’un subside si important pour la commune ? Dès que les dossiers sont un peu plus techniques, il n’y a plus grand monde. Être échevin ce n’est pas uniquement remettre des coupes et boire des pintes dans les kermesses, c’est aussi gérer des dossiers de fond. C’est là où le bât blesse”, poursuit Sébastien Deschamps.

Des propos démesurés selon l’échevin des Sports, Julien Sluys (Ecolo), qui affirme que tous les documents ont été transmis, non sans retard. “Nous sollicitons pas mal de subsides au niveau communal, il est donc normal de ne pas toujours être sélectionné”, explique-t-il. “Notre volonté reste d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments communaux et, en particulier, le hall polyvalent qui est assez énergivore. Le ministre a cependant jugé que nous n’étions pas éligibles. Il y a eu quelques retards lors de la transmission des documents mais tous ont finalement été transmis. Le refus de notre dossier a été pris suite à certains métrés qui ne correspondaient pas à la demande. Une sélection doit bien entendu être faite, ce serait trop beau si toutes les communes pouvaient être sélectionnées. Malheureusement, cette fois-ci, nous ne le sommes pas.”

Le dossier de la commune d’Ecaussinnes était bien ficelé d’après l’échevin qui affirme qu’il pourra être réutilisé lors d’autres appels à projets. “Je trouve un peu démesuré de dire que le dossier était mal ficelé. Un travail sérieux a tout de même été fourni par un prestataire. Ce travail ne sera pas perdu puisque nous gardons le dossier au chaud. Nous avons d’ailleurs déjà étudié d’autres pistes de subsidiation que cela soit au niveau d’Ureba ou d’Infrasports. Nous restons bien évidemment attentifs à cela”, poursuit Julien Sluys.

En plus de garder au chaud son dossier pour la rénovation énergétique du hall polyvalent d’Ecaussinnes, la commune va également se pencher sur son extension. Tous les appels à projets pouvant correspondre à leurs ambitions seront d’ailleurs scrutés afin que le hall polyvalent puisse se faire une nouvelle jeunesse au plus vite.