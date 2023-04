Le personnel de la Maison Marie Immaculée (MMI) de Neufvilles mis en scène dans la nouvelle campagne de recrutement de l’asbl

Dix membres du personnel aux divers profils expliquent donc avec fierté et ferveur leur métier dans les six vidéos de la nouvelle campagne de recrutement. “Afin d’être spontanée, percutante et attrayante, l’asbl s’est lancée dans la réalisation de capsules vidéos adaptées notamment aux réseaux sociaux. C’est une grande première pour nous. Nous espérons ainsi booster le recrutement, avec l’inestimable soutien de notre personnel”, indique Sophie Leclercq du MMI. “Ainsi, le MMI se raconte au gré des parcours et témoignages tantôt de membres récemment engagés, tantôt d’employés depuis plus de dix ans. Facebook, Youtube, Linkedin sont les canaux sur lesquels nous visons la diffusion pour atteindre de nouvelles recrues. Les vidéos feront également l’objet d’une campagne interne, d’une info auprès du réseau de l’asbl et lors d’interventions (salons, opération carrière, conférences…).”

Sur le marché de l’emploi actuel, il n’est pas évident pour les employeurs de se démarquer. Touchées par la pénurie de professionnels dans le secteur de la santé et soucieuses de maintenir leurs effectifs au complet, les directions du MMI veillent encore plus à rester une asbl attractive et mettent en avant leurs avantages. Ces avantages se traduisent de différentes manières. Les futurs employés pourront, par exemple, bénéficier d’un remboursement forfaitaire des déplacements domicile-travail à un tarif plus élevé que celui prévu légalement. Une prime et des cadeaux de fin d’année seront également obtenus, y compris pour les personnes en contrat de remplacement. Le job offrira aussi une possibilité d’accès à des places en crèche sur les sites où une crèche MMI est installée. Fête du personnel, accès à des formations, éco-chèques, compte sur la plateforme de réductions “Benefits at Work” ou encore stages pour enfin seront également obtenus par les futurs membres du MMI.