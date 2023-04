Seneffe : les stations de réparation pour vélo ont été installées

La commune de Seneffe et traversée par plusieurs voies d'eau au cadre bucolique qui attirent notamment tous les week-ends de nombreux cyclo-touristes. De plus, le confinement que nous avons connu en 2020 et 2021 a modifié les habitudes de nombreuses personnes qui ont repris goût à une bonne petite balade en vélo en famille ou entre amis. Partis de ce constat, le Rotary Club de Seneffe a proposé, en 2021, un projet de création de stations de réparation dans le cadre du premier budget participatif.