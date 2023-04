Le revirement de position du groupe Ensemble concernant le dossier de Boucle du Hainaut interpelle mais réjouit la majorité écaussinnoise.

”La décision d’inscrire au plan de secteur un périmètre de réservation provisoire suite à la demande introduite par Elia allait à l’encontre de ce qui était demandé par 22 000 Hennuyers. Le gouvernement wallon avait en effet marqué son accord pour les orientations relatives au projet de ligne à très haute tension (380 Kv) de 85 km entre Avelgem et Courcelles et qui devrait passer par Ecaussinnes, la “Boucle du Hainaut”. Dans la foulée de la décision du 2 février, suite à des communications diverses, l’association Revolth, qui fédère les citoyens, signalait attendre l’arrêté ministériel pour analyser le contenu de la décision à “tête reposée””, indique Sébastien Deschamps.

Ce 04 avril, le député wallon François Desquesnes (Ensemble) a interpellé le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Willy BORSUS, dans la Commission de l’Économie, Aménagement du territoire et de l’Agriculture du Parlement de Wallonie à ce sujet. “Nous voici en effet plus de 2 mois après cette annonce du 2 février et, à ce jour, l’arrêté du Gouvernement wallon n’a toujours pas été publié. Il s’agit d’un arrêté important afin de comprendre ce sur quoi portera le futur rapport sur les incidences environnementales. En séance, il avait été demandé que l’option en courant continu figure dans cet arrêté du Gouvernement wallon. Lors de la séance du 4 avril, le Ministre a confirmé que l’alternative en courant continu serait examinée et mentionnée dans le futur arrêté du Gouvernement wallon”, poursuit Sébastien Deschamps.

Lors d’un dernier CODECO (Comité de Concertation) il y a quelques semaines, la Ministre fédérale GROEN, Tinne Van der Straeten, a été interpellée par les députés fédéraux Patrick Prévot et Catherine Fonck concernant le projet de liaison électrique porté par Elia et Ventilus. La Flandre a en effet choisi l’option du courant alternatif (avec des pylônes) et la Wallonie se réserve de faire un choix technologique différent, laissant la porte ouverte à l’option du courant continu, ce qui montre qu’il n’y a pas eu suffisamment de dialogue entre les régions. “La Commune d’Ecaussinnes peut-elle interpeller le 1er Ministre, Alexander DE CROO, afin d’encourager davantage de cohérence sur le plan national ? Il serait en effet incohérent d’avoir du courant continu sur la portion wallonne de la ligne et du courant alternatif en Flandre alors qu’il s’agit de la même ligne”, se questionne Sébastien Deschamps.

Une question qui avait de quoi étonner le bourgmestre d’Ecaussinnes, Xavier Dupont (VE). “Nous avions voté au mois de février une motion qui, dans son préambule, précisait clairement que nous reprenions l’interpellation du premier ministre. Nous avions donc déjà demandé une dérégionalisassions du dossier. Nous prenions cette motion suite à un courrier qui avait été adressé par les 14 bourgmestres concernés par le projet de Boucle du Hainaut”, répond le maïeur. “Ce qui m’étonne c’est qu’au moment du vote de la motion, le conseiller Sébastien Deschamps estimait qu’il était inutile d’interpeller comme cela le premier ministre. Je trouve que le revirement est assez interpellant.”

Une volonté de voir le Fédéral reprendre le dossier qui est donc partagée par la majorité puisse que c’était cette motivation qui l’avait poussée à voter la motion en février dernier. “Nous défendons toujours l’hypothèse de Revolht qui milite pour avoir un enfouissement de la ligne de courant continu. À ce jour, aucun arrêté n’a été pris par le gouvernement wallon. Cependant, nous ne trouvons pas non plus de trace d’un marché pour désigner un bureau d’études chargé de réaliser l’évaluation des incidences sur l’environnement. À ce stade, nous n’en sommes donc encore nulle part”, conclut Xavier Dupont.

Sans trace écrite, il est donc encore difficile d’agir pour la commune qui attend tous les éléments avant de mener ses actions.