Waudrez : une balade canine et une autre pour les motos au profit du camp des Faucons Rouges

Il y a un peu plus d'un an, la section de Waudrez des Faucons Rouges voyait le jour à l'initiative d'une habituée des Faucons Rouges de Péronnes. "On avait un peu peur de se lancer car on n'avait pas de garantie d'attirer des enfants mais dès la première activité, 25 d'entre eux venus du village, de Binche ou d'Estinnes", nous explique Salomé Van Iersel, animatrice des Faucons Rouges de Waudrez. "On était parti pour de bon et on a même pu organiser notre premier camp l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes onze animateurs et une trentaine d'enfants âgés de 4 à 16 ans fréquentent nos activités du samedi."