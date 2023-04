Arquennes : la sécurité aux abords de l’école s’invite au conseil communal

Nous étions alors en 2021. Deux ans plus tard, le comité de parents revient à la charge en interpellant le conseil communal sur différents points de mobilité. “Ceci n’est pas une liste exhaustive, mais la MAPA (le nom du comité de parents, ndlr) souhaite citer la mise en place d’une barrière en bas de l’escalier provenant du lotissement, l’agrandissement de la zone 30 vers la chaussée de Nivelles, ou encore l’amélioration de la signalisation de la zone de bus. Lors de précédents échanges, il avait aussi été évoqué l’appel à projet initié par la Région Wallonne en juin 2022 pour améliorer la visibilité aux abords des écoles. La MAPA souhaiterait connaître la situation relative à la candidature de la Commune pour les différentes implantations scolaires sur l’entité, ainsi que le déroulé des prochaines étapes.”

À ces inquiétudes, l’échevin de la mobilité répond que oui, “il y a bien des efforts qui sont réalisés depuis plusieurs années pour améliorer la sécurité des écoliers et des parents autour des écoles. La Mapa et nous, avons la même préoccupation, celle d’assurer la sécurité autour des écoles et la mixité entre les différents usagers à savoir les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Concernant la visibilité au sol aux abords des écoles, la commune a bel et bien introduit des demandes de subsides que nous recevrons. Les aménagements seront effectués non seulement à Arquennes mais aussi devant toutes les autres implantations de l’entité en ce compris les écoles libres. Comme à Feluy, nous avons tenté de mettre en place à Arquennes le pédibus mais sans succès. À la place, nous avons mis en place un circuit sécurisé qui évite tous les endroits dangereux au départ de la place.”