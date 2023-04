CHR Jolimont à La Louvière : la stérilisation médicale, un domaine méconnu mais essentiel

Dans un hôpital comme celui de Jolimont à La Louvière, il existe de nombreux services de l'ombre qui, en coulisses, oeuvrent pour le bien-être à la fois du personnel soignant et administratif et des patients. Il y a par exemple le service nettoyage ou encore la blanchisserie mais on oublie encore celui de la stérilisation. En effet, tous les jours, des centaines d'ustensiles sont utilisés par les médecins et infirmières. Or, si beaucoup sont à usage unique, il y en a autant qui sont "nettoyables" et qui donc doivent passer par le service de stérilisation dirigé de main de maître par Isabelle de la Charlerie. "Entre le moment où un ustensile a été utilisé par un membre du personnel médical et celui où il peut être réutilisé, il se passe environ, et au minimum, 5 heures", nous explique celle qui est aussi présidente de l'association de stérilisation francophone de Belgique. "Entre temps, il passe par tout un processus de nettoyage dont un laveur désinfecteur, une sorte de lave-vaisselle géant, et subit de nombreux contrôles de qualité au cours de ce processus."