La redynamisation des commerces du centre historique de Braine-le-Comte va se poursuivre grâce à l’octroi de primes pouvant aller jusqu’à 6 000 euros

Concrètement, les citoyens qui le souhaitent peuvent donc désormais bénéficier d’une prime à l’installation ou au développement d’activité correspondant à 60 % des dépenses éligibles, à travers 2 volets. Le premier, “JE M’INSTALLE”, qui vise à soutenir l’installation de nouveaux commerces qualitatifs dans des cellules commerciales vides. L’activité de ces commerces doit alors rencontrer les besoins en matière de mixité commerciale identifiés (diagnostic commercial). Le second, “JE ME RÉINVENTE”, est destiné aux commerçants existants désirant faire évoluer ou changer leur business model afin de pérenniser leur présence. Le repositionnement de ces commerces devra alors rencontrer les besoins en termes de mixité commerciale identifiés.

Ce nouveau dispositif diversifie sensiblement les possibilités de choix d’implantation offertes aux porteurs de projets. Revers de la médaille, au vu du nombre important d’entités sélectionnées, il place les opérateurs locaux dans une situation de concurrence territoriale. Dès lors, comme le souligne l’Agence de Développement Local, si toutes les villes et communes avoisinantes proposent une même aide financière, comment attirer le commerce qui fait défaut dans son propre centre-ville ? La Ville de Braine-le-Comte souhaite parier sur la cohérence de son projet, en recentrant son avenir sur son cœur historique repensé et réaménagé.

”À une extrémité de ce centre historique se trouve la gare, récemment rénovée, déjà fréquentée par plus du double de navetteurs que dans les villes voisines situées sur le même axe de transport. L’offre de parking portée à 876 places renforce encore l’attrait pour ce nœud ferroviaire dans un avenir résolument tourné vers la mobilité partagée”, indique Ludivine Papleux, échevine du commerce (Braine). “De l’autre côté, la Grand-Place, prochainement transformée, deviendra le point focal des chalands et donnera enfin à la fonction commerciale brainoise une dimension récréative. Nous misons donc sur l’aménagement urbain comme puissant levier du maintien et du renouveau de son commerce de proximité. Par ailleurs, notre société vit de profondes transformations dans l’organisation du travail et des déplacements. Nous sommes dès à présent engagés dans une relocalisation de nos productions. “Objectif Proximité” arrive donc à point nommé pour inciter les commerçants à penser les changements comme autant de sources d’opportunités nouvelles.”