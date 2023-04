Bientôt des panneaux photovoltaïques sur le toit des écoles estinnoises

En plus des panneaux photovoltaïques, un autre point, qui reste à l’ordre du jour celui-là, sera abordé lors du prochain conseil communal. “Il concerne le placement d’une borne de rechargement pour véhicules électriques qui sera placée du côté de l’Abbaye de Bonne Espérance. Cette première borne fait partie d’un plan qui verra le placement de trois bornes sur le territoire estinnois de façon à se coller un peu plus à la réalité du terrain et du nombre de véhicules électriques de plus en plus nombreux.”