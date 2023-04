Des goodies recherchés par le centre Reine Fabiola de Neufvilles dans le cadre des 60 ans de l’institution

”Cette année 2023 voit le Centre Reine Fabiola souffler ses 60 bougies”, indique le centre Reine Fabiola. “Notre grand établissement a ainsi derrière lui une longue histoire, articulée dès le départ par les professionnels de l’institution autour de la notion d’autonomie. Pour les équipes éducatives, l’idée paraissait évidente : être soi-même, avoir la possibilité de décider, cultiver ses propres ressources, voilà quelques-uns des objectifs poursuivis pour les personnes accueillies. La volonté était d’aller bien au-delà du handicap, de la déficience ou de la maladie. La personne en situation de handicap a des compétences à éveiller, à reconnaître et à mettre en valeur. Aux professionnels de travailler en confluence avec et autour des bénéficiaires, de s’unir pour progresser dans ce sens. Le projet du Centre Reine Fabiola était alors un projet quasiment unique d’intégration. Pour mettre ce projet ambitieux en pratique, un choix a été fait il y a plus de 50 ans : celui de l’ouverture. Il perdure aujourd’hui encore, en s’orientant davantage vers l’inclusion.”

Pour marquer ces 60 années d’expérience, un grand festival sera donc organisé. Les personnes souhaitant faire don de leurs goodies afin que le centre puisse les redistribuer peuvent sans tarder aller les apporter au centre. “Tout le monde est invité à vider ses stocks pour la bonne cause et le plus grand plaisir de tous les participants”, conclut le Centre Reine Fabiola.