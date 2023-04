L'eau de vie binchoise "Patat" médaillée d'or au concours international de Francfort

La Patat Moonshine, qui a remporté la médaille d'or avec l'impressionnant score de 93/100 et en fait la troisième version de Patat. "La Patat Coffee est infusée avec du café fairtrade de chez Mooncoffee à Binche alors que la Moonshine a vieilli dans des anciens fûts de bourbon, ce qui lui amène un côté plus rond, plus boisé, fumé et vahiné qui la rapproche gustativement parlant d'un whisky par exemple."

La star : la patate

La différence entre les deux, c'est l'ingrédient qui donne son nom au spiritueux binchois : la pomme de terre. "Le plus important dans mon projet est de valoriser le travail de la terre de mon beau-père et de montrer que des produits du quotidien peuvent être transformés en produits nobles."

Pour faire connaître son produit, Romain n'a pas 36 solutions. Depuis trois ans, il arpente les salons de dégustation pour tenter de faire goûter ses créations au plus grand nombre. "Lorsqu'on est un petit producteur local comme moi, on n'a pas le choix si on veux se faire connaître. Les concours aussi, ça fait partie du jeu."

Pour le moment, les produits de LR Spirits sont disponibles dans une trentaine de points de vente mais aussi dans de nombreux restaurants dont le Cul de Poule d'Arnaud Molle qui organise le 25 mai prochain une dégustation de "Patat" au Barjo à Binche.

Plus d'infos sur le site www.lrspirits.be