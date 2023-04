La Louvière : le ping-pong entre ministres continue pour le Centre de Référence et d’Intervention Harcèlement (CRIH)

En mars dernier, Caroline Désir avait renvoyé la balle à Christie Morreale, ministre de la Santé. Cette dernière, bien que sensible à la cause de l’asbl, avait alors indiqué que le dossier était bel et bien en cours d’examen en vue de l’obtention de subsides qui pourraient sauver l’asbl.

Ce mercredi, le Parlement votera, sans doute unanimement un projet de décret relatif à l’amélioration du climat scolaire et à la prévention du harcèlement scolaire. “Toutefois, ce décret ne concerne que le volet préventif” déplore François Desquesnes, chef de groupe des Engagés. “Or, même la meilleure des préventions ne peut empêcher que des situations de harcèlement surviennent, il faut donc aussi agir de façon curative, c’est-à-dire aider les élèves, parents et équipes éducatives à désamorcer les situations de harcèlement.”

Le Député salue le texte du Gouvernement sur le volet préventif, mais regrette la coupe drastique faite dans le subside octroyé au Centre de La Louvière. “C’est incompréhensible sachant qu’il s’agit du seul Centre de la sorte et que les écoles sont totalement dépourvues face au harcèlement. Voici quelques semaines, la Ministre de l’Enseignement, Mme Désir, renvoyait la patate chaude à ses collègues de la Santé et de la Jeunesse, dans une sorte de match de ping-pong.”

Pierre-Yves Jeholet ne s’en mêle pas

Face à cette situation, le député sonégien a interrogé ce lundi 24 avril le Ministre-Président de la Fédération Wallonie Bruxelle Pierre-Yves Jeholet (MR) sur la nécessité d’offrir un cadre de financement stable à l’association. “La petite équipe du CRIH doit pouvoir se concentrer sur son travail prioritaire, l’accompagnement des situations de harcèlement et la formation des équipes plutôt que de faire la chasse aux subsides auprès des nombreux ministres concernés.”

La réponse Ministre Jeholet renvoie à nouveau la balle aux autres Ministres, ce qui ne convainc pas du tout le Député. Le Chef de Groupe Les Engagés au Parlement de Wallonie regrette que le Ministre-Président oublie son rôle de coordinateur du Gouvernement et “ne propose pas une réponse globale face à un service qui, de l’avis des familles et des acteurs de terrain, est extrêmement utile et efficace mais qui risque de s’épuiser à convaincre les différents ministres compétents pour boucler le financement de leurs actions.”

Pour François Desquesnes, “la question est suffisamment importante pour que le Gouvernement s’engage durablement à soutenir le CRIH dans son travail au quotidien au service des jeunes en grande souffrance.”

Il ré-interpellera prochainement la Ministre de l’Enseignement, Mme Désir, et la Ministre Morreale pour s’assurer que la question sera effectivement abordée en commission interministérielle de la Santé et qu’il soit mis fin à ce ping-pong ministériel.