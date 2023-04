Le ministre va une nouvelle fois à l’encontre des décisions prises par la commune : “Il ne peut pas continuer à jouer au Monopoly avec Ecaussinnes”

”Il est inacceptable que le ministre, sans connaissance du terrain, puisse se permettre de jouer au Monopoly avec Ecaussinnes, contre l’avis des instances communales, des habitants et des intérêts de la collectivité”, indique Arnaud Guérard, échevin de l’Urbanisme à Ecaussinnes (Ecolo). “En plus d’aller contre la décision de la commune en supprimant toutes les charges prescrites dans ce dossier, il permet au promoteur d’aller encore plus loin dans son processus de rentabilité. Dans l’état, ce projet va une nouvelle fois à l’encontre du respect du caractère rural de la commune mais également de l’intérêt de la collectivité.”

Concrètement, le ministre permet l’ajout d’un étage supplémentaire à l’immeuble et supprime toute une série de mesures comme les accès PMR au parc, les plantations demandées par les riverains, la sécurisation du carrefour avec la rue Bel-Air, etc. Il dispense aussi le promoteur d’implanter la station de voitures partagées fixée par le collège comme compensation. “le ministre va même plus loin que les revendications du promoteur dans son recours et va jusqu’à privatiser le parc qui ne sera donc plus public”, regrette Arnaud Guérard qui compare cette manœuvre du ministre à un jeu de Monopoly où l’instance au pouvoir décisionnel ne pense qu’au profit et non plus aux citoyens et au caractère rural de la commune.

Face à ce nouveau coup de massue, l’échevin de l’Urbanisme compte tout mettre en œuvre pour changer l’issue du dossier. “Nous allons analyser les décisions du ministre et prendrons les mesures nécessaires et ferme en vue de défendre un aménagement durable, maîtrisé et réfléchi afin de préserver la ruralité et un usage parcimonieux du sol”, conclut Arnaud Guérard.

Le soutien de l’ensemble du conseil communal sera évidemment souhaité afin que la commune ne pâtisse pas des décisions d’une seule personne. “La décision du ministre va à l’encontre des actions menées par la Région wallonne. Il ne peut pas continuer à jouer au Monopoly avec la commune d’Ecaussinnes”, insiste Arnaud Guérard.