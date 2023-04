Certaines questions orales jugées non démocratiques à Braine-le-Comte : “une réunion entre les chefs de partis va avoir lieu pour en discuter”

”Y a-t-il une méconnaissance des dossiers de la part des conseillers communaux de la majorité ?”, se questionne Christiane Ophals, conseillère communale d’opposition (Ensemble). “Lors du dernier Conseil communal, nous avons en effet constaté que les membres de la liste Braine se posaient des questions à eux-mêmes. Il est sans doute de bonne guerre que les conseillers de la majorité veulent aussi exister et aient envie de se manifester mais nous trouvons que ce petit jeu de questions/réponses préparées en coulisse pourrait se tenir lors de vos préparations de collège ou dans le cadre d’un maillage bleu et rouge en réunion de majorité.”

La conseillère communale est même allée plus loin dans son raisonnement. “Il y a une suite plus sérieuse à cette réflexion. Est-il normal qu’une conseillère de la liste Braine interroge la majorité en attaquant une action d’un parti de l’opposition, sans le citer et en généralisant sa critique aux deux partis confondus de l’opposition ? Nous trouvons qu’il n’est pas normal que le groupe Ecolo n’ait pas eu l’occasion de se défendre et de s’exprimer après l’intervention concernant la pétition qui circule contre le projet des Dominicains.”

Le règlement qui n’interdit en rien un conseiller communal de la majorité d’interroger les échevins et le bourgmestre. “Les conseillers de la majorité ne sont pas des presse-bouton. Nous ne nous posons pas des questions à nous-mêmes. Tous les conseillers ont en effet le droit de poser et d’exister en posant des questions au collège communal. Certains travaillent d’ailleurs beaucoup en coulisses pour peaufiner leurs questions”, répond le bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye (Braine).

Des questions absolument pas orientées donc puisque, en plus, il n’est pas rare qu’un conseiller de la liste Braine interpelle un échevin socialiste et inversement. Un aspect démocratique qui se perd quelque peu tout de même lorsqu’un autre parti politique est concerné par une question mais n’a pas l’opportunité d’y répondre.

”Les questions mettant en cause un autre groupe ne sont en effet pas très correctes par rapport au règlement d’ordre intérieur (ROI). La question concernant la pétition du groupe Ecolo n’était donc pas valable tout comme celle-ci, qui attaque un groupe qui n’a pas l’occasion de se défendre. Je propose qu’une réunion des chefs de groupe puisse avoir lieu afin de revoir le ROI pour que ce genre de question n’arrive plus”, conclut Maxime Daye.