Ecaussinnes : le ministre Borsus explique ses choix concernant les différents projets immobiliers traités récemment en recours par ses équipes

En ce qui concerne le projet Imoges, le ministre a décidé d’accorder le permis en recours. Sa décision se base sur l’avis favorable de la Commission d’avis sur les recours en matière d’urbanisme et sur la proposition elle aussi favorable de décision transmise par les services du SPW. “Les deux parties étaient unanimes en ce qui concerne la suppression de charges ou conditions qui sont jugées excessives, disproportionnées, ou illégales. Le Ministre a donc logiquement décidé de supprimer non pas toutes les conditions et charge mais 12 des conditions (sur les 58 assortissant le permis) et la charge d’urbanisme”, indique le cabinet du ministre Borsus (MR). “Il s’agit d’une application normale et rigoureuse du CoDT, ainsi que de la jurisprudence du Conseil d’État en ce qui concerne l’application des charges d’urbanisme. En cette matière, les autorités ne font pas ce qu’elles veulent et doivent respecter les règles établies.”

Une décision contraire au principe d’égalité

Le permis délivré en première instance et attaqué, prévoyait la charge d’urbanisme suivante : “le demandeur prendra en charge l’installation et l’exploitation d’une station d’autopartage de cinq véhicules électriques pendant au moins 5 ans”. Une mesure disproportionnée et contraire au principe d’égalité selon le ministre.

”Il ressort de la doctrine relative aux charges d’urbanisme que “l’autorité qui impose une charge d’urbanisme doit également respecter le principe d’égalité qui exige que des situations comparables soient, au regard d’une mesure considérée, traitées de façon identique. Le principe d’égalité impose donc à l’autorité compétente d’adopter un comportement identique vis-à-vis de situations similaires, sauf à justifier expressément la différence de traitement par la nécessité de rencontrer un but légitime et que les moyens utilisés soient proportionnés”. En l’espèce, la Commission d’avis sur les recours et le SPW ont estimé que la charge d’urbanisme émise tant par le Fonctionnaire délégué en première instance (exprimée hors délai) que par l’autorité décisionnaire était manifestement disproportionnée et contraire au principe d’égalité”, explique le ministre.

”De l’analyse des permis d’urbanisme récemment délivrés par la commune à d’autres investisseurs immobiliers, il ressort clairement qu’il n’y a aucune commune mesure entre ce qui a été exigé au sein de ceux-ci et ce qui est exigé en l’espèce à charge de la demanderesse. Le principe de proportionnalité mentionné ci-dessus n’est à l’évidence pas respecté en l’espèce”, ajoute-t-il.

Selon le Conseil d’État, un permis d’urbanisme peut être assorti de conditions, celles-ci devant être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, ces conditions ne peuvent laisser place à une appréciation dans son exécution, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise.

Plusieurs irrégularités

”Il est manifeste que la décision du collège communal était entachée d’irrégularité en ce que les conditions étaient imprécises pour certaines et que d’autres nécessitaient la production de plans modifiés. La décision de privatisation du parc résulte de l’avis de la Commission d’avis sur les recours et de la proposition du SPW. En effet, tel que configuré, c’est-à-dire ouvert au public, cet élément entachait d’illégalité la décision prise par le collège communal. Il convenait donc de corriger l’erreur commise par le collège communal qui aurait dû soumettre les voiries accessibles à l’appréciation du conseil communal”, ajoute le ministre.

En ce qui concerne le projet suivant, la S.P.R.L. SIMON INVEST a introduit une demande de création d’une voirie communale, dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisation ayant pour objet la création d’un quartier de 49 logements. Ce dossier de la création de voiries refusé en première instance par le conseil communal a fait l’objet d’un recours. “Ce recours a été accepté car le conseil communal a outrepassé sa compétence. En effet, une demande de création ou d’ouverture de voiries se fonde uniquement sur le décret relatif à la voirie communale (décret du 6 février 2014). L’ensemble des questions liées au permis d’urbanisation n’intervient qu’ultérieurement et sont de la compétence du collège communal”, relate le cabinet du ministre.

Le Conseil d’État pour départager les deux parties ?

Concrètement, un accord sur le principe d’ouvrir une voirie n’entraîne pas une décision quant au permis d’urbanisation. Ce dossier reste donc pleinement ouvert et à l’appréciation de l’autorité de première instance, c’est-à-dire le collège communal. Deux dossiers sur lesquels le ministre Willy Borsus et ses équipes se sont longuement penchés afin de prendre la meilleure décision possible. “Je n’ai aucun doute quant aux analyses juridiques et aux arguments ayant fondé ma décision. Mes services et moi-même sommes à disposition de la commune pour en détailler chacun des termes. Bien entendu, chaque autorité communale ou porteur de projet peut aussi porter le dossier devant le Conseil d’État”, conclut le ministre Willy Borsus.

Une possibilité de porter le dossier au Conseil d’État qui sera mis en œuvre par la commune, comme annoncé ce matin par cette dernière. Affaire à suivre donc…