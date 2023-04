La commune d’Ecaussinnes va saisir le conseil d’État pour s’opposer aux deux dernières décisions du ministre Borsus

Pour rappel, dans le cas du projet Simon Invest, la décision en recours valide la demande d’ouverture de voirie du promoteur en vue de construire 49 logements, dont un immeuble sur les prairies situées à l’entrée de Marche-lez-Ecaussinnes (Avedelle/Delval). Cette décision intervient malgré deux avis négatifs du conseil communal, les risques d’inondations liés au terrain, les avis techniques étayant la mauvaise gestion des eaux de ruissellement et des problèmes sérieux de sécurité aux deux carrefours créés par cette nouvelle voirie.

Dans le cas du dossier Imoges, la décision en recours supprime l’essentiel des conditions et charges qui devaient encadrer ce projet de création de 54 logements à la rue Bel-Air. “La décision octroie le permis tel que déposé en seconde lecture et dispense celui-ci des éléments qualitatifs, supprime des accès PMR à l’espace public, supprime les plantations demandées par les riverains assurant un aspect qualitatif du projet, ainsi que la sécurisation du carrefour avec la rue Bel-Air. Il dispense aussi le promoteur d’implanter la station de voitures partagées fixée par le collège comme compensation et prend même l’initiative de privatiser le parc qui ne sera donc plus accessible au public”, indique la commune d’Ecaussinnes.

”Lors du collège communal de mardi 25 avril 2023, les trois formations politiques constituant la majorité (Vivre Ecaussinnes, Ecolo et En marche pour Ecaussinnes) ont pris la décision de mandater un conseil en vue de contester ces deux décisions devant le Conseil d’État, qui est la seule voie de recours légale à ce stade de la procédure”, poursuit-elle.

Le dépôt de ce recours sera présenté lors de la séance du conseil communal du 5 juin. Le collège communal espère un soutien unanime du conseil pour défendre l’intérêt collectif. “Par cette décision, le collège communal entend envoyer un signal clair à l’instance de recours : la commune d’Ecaussinnes ne se laissera pas imposer des décisions contraires à l’intérêt général et entend défendre un aménagement maîtrisé et durable de son territoire. Nous ne permettrons pas non plus qu’une recherche sans fin de rentabilité dans le chef de certains promoteurs nuise à la collectivité et aux Écaussinnois. Tel que nous nous y étions engagés dans notre déclaration de politique communale, nous continuerons de défendre un aménagement du village maîtrisé, de qualité, réfléchi sur le long terme et au bénéfice de tous les Écaussinnois”, concluent Arnaud Guérard, Véronique Sgallari et Philippe Dumortier, échevin à Ecaussinnes.

À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne sommes pas encore parvenus à obtenir une réaction du cabinet du ministre Borsus.