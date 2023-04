RAAL La Louvière : un stade de 8 000 place à 16 millions d’euros qui s’intègre mieux dans le paysage

Si tout va bien, ce second rêve sera réalisé pour l’ouverture de la saison 2025/2026. “Notre demande de permis a été introduite et si elle ne rencontre pas de recours, les travaux pourraient débuter encore cette année”, a précisé Salvatore Curaba lors de la présentation du projet aux supporters. “Ensuite, si les différentes phases des travaux se déroulent bien, il pourra être prêt à la mi-2025.”

Un stade moderne de 8000 places pour 16 millions d'euros. ©RAAL

Ce nouveau stade aura une capacité de 8 000 places dont 5 000 assises et coûtera au club la bagatelle de 16 millions d’euros. “8 000 places, cela pourra sembler peu à certains mais cela correspond aux normes belges à partir du moment où l’on estime qu’environ 5 % de la population d’une ville assiste régulièrement aux matches de foot, 8 000 places, cela est raisonnable pour une région comme celle de La Louvière.”

Un large espace vert se situera entre l'ancien et le nouveau stade. ©RAAL

Un stade moderne

Le stade sera utilisé à la fois par l’équipe première, les U23 mais aussi les dames qui bénéficieront de leurs propres vestiaires. Des buvettes dans chaque tribune ainsi que des sanitaires, un fanshop, des places spécifiques pour les PMR, des loges pour les VIP mais aussi un poste de commandement pour la police, le nouveau stade sera fonctionnel à tous les points de vue. “Le stade a été aménagé comme un stade “à l’anglaise” avec les spectateurs qui se trouveront au bord du terrain et sans grillage entre les tribunes et le terrain”, précise Toni Turi, CEO de la RAAL La Louvière. “Il faut bien se rendre compte du fait qu’en Wallonie, aucun autre club n’a construit un nouveau stade depuis 50 ans. Si on y arrive, ce serait donc un sacré exploit.”

Le stade a été conçu "à l'anglaise" avec des spectateurs très proches du terrain. ©RAAL

Mais c’est à l’extérieur que les choses seront les plus spectaculaires. “Le stade est d’une taille modeste et a été conçu pour causer le moins de nuisances possible au voisinage et ce tant sur le plan visuel que sonore. Nous allons également travailler avec l’artiste louviérois renommé Daniel Pelletti duquel nous allons sélectionner 40 œuvres qui seront disposées tout autour du stade et qui raconteront l’histoire de La Louvière. Il s’agit d’une idée du regretté Franco Dragone. D’autres artistes locaux comme Philippe Decressac ou Miguel Diaz collaboreront également avec nous.”

Un stade mieux ancré dans le paysage que le précédent projet. ©RAAL

Quant au nom du stade, il n’est pas encore connu. “Nous sommes à la recherche d’un partenaire qui, à l’image de ce qui se fait ailleurs, donnerait son nom au stade. Nous avons quelques contacts mais rien encore d’officiel.”

Enfin, une bande verte sera aménagée entre l’ancien et le nouveau stade. Elle permettra aux passants de traverser le site à pied, ce qui n’est pas possible actuellement.

Le club espère recevoir le permis nécessaire avant la fin de l’année. Première étape après le dépôt du permis il y a quelques semaines, l’enquête publique qui débutera début mai.