Soignies : le commerce local à nouveau dynamisé grâce à la carte de fidélité sonégienne

Concrètement, la carte de fidélité comporte 54 cases à remplir lors d’achats dans les commerces locaux participants. Chaque achat de minimum cinq euros permettra d’obtenir un cachet. “La tranche de cinq euros permet à tous les commerces de pouvoir participer à l’initiative”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS). “Tous les commerçants sont invités à rejoindre l’initiative. Seuls les enseignes nationales ou internationales de plus de 400 m2 ne sont pas admises. L’objectif est de stimuler l’achat local et attirer de nouveaux visiteurs au sein des commerces de l’entité.”

Une initiative qui plaît visiblement puisque 75 commerces l’ont déjà rejointe. Il faut écrire aussi que l’idée n’est pas neuve du côté de Soignies et émane directement des commerçants. “Les commerçants réclament depuis plusieurs années l’introduction d’une carte de fidélité sonégienne. Au départ, nous avions donc consulté des organismes privés afin de pouvoir la mettre en place. Les coûts en matière d’abonnement n’ont toutefois pas permis au projet d’aboutir. Nous nous sommes alors réunis autour de la table pour en discuter et trouver une solution. Nous nous sommes finalement chargés de la création de cette carte de fidélité afin que les commerçants n’aient pas à en assumer les coûts”, poursuit Fabienne Winckel.

Du win-win

En plus de bénéficier aux commerçants, cette nouvelle carte de fidélité aura de nombreux avantages pour les citoyens. Une fois les cartes remplies, elles peuvent en effet être déposées au sein d’un commerce participant ou à l’ADL de Soignies. Un tirage au sort aura ensuite lieu chaque trimestre pour désigner dix gagnants de chèques locaux de 50 euros. “Plus les citoyens rempliront de cartes, plus ils auront de chances de gagner. En plus de ce tirage au sort trimestriel, le plus gros consommateur sera également récompensé chaque année”, ajoute Fabienne Winckel.

Une belle initiative donc, qui correspond pleinement aux attentes des commerçants et consommateurs. “La redynamisation du centre-ville est demandée par de nombreux citoyens qui tiennent vraiment à préserver leurs commerces locaux. Cette carte de fidélité est donc une chouette idée qui permettra de faire face à la crise”, relate Valérie, libraire en centre-ville.

Une impression partagée par Chantal et Wendy, également commerçantes sur l’entité de Soignies. “Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. J’exerce à Casteau. La carte de fidélité sera donc sans doute moins pertinente pour mes clients. Malgré tout, je tiens à soutenir l’initiative qui aura sans nul doute des impacts positifs sur le centre-ville”, confie Chantal. “La ville continue de s’embellir, cette carte de fidélité permettra peut-être à de nouvelles personnes de franchir les portes du centre-ville”, ajoute Wendy.

D’autres actions menées

La carte de fidélité s’inscrira donc, dès samedi, parmi les nombreuses actions mises en place pour redynamiser le commerce local. Parmi les autres initiatives, on peut notamment citer : la mise en place d’une maternité commerciale, d’un schéma communal de développement local, de plateformes numériques pour booster la visibilité des commerces, de concours et jeux permettant de booster le pouvoir d’achat ou encore de formations continues.

”La redynamisation des commerces du centre-ville est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les activités économiques sont en effet un gage de sécurité, d’emplois et de ville active. Il est donc important pour nous d’agir pour ce secteur qui a souffert des différentes crises successives”, conclut Fabienne Winckel.