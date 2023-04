Un éco-quartier à la place de la Strada sur le site de la friche Boch : “un virage à 180° par rapport au projet imaginé il y a 15 ans”

L'éco-quartier qui remplacera la friche Boch sera un mixte entre culture, habitation, éducation loisir et nature. ©Arcea

Un projet qui contraste fortement avec l’envergure du projet de la Strada abandonné depuis la rupture du marché passé avec la société Wilhelm&co. et qui prévoyait des galeries commerçantes, des grandes surfaces commerciales et 600 logements sur la friche. “On prend ici un virage à 180° par rapport à ce qui a été imaginé en 2008 lors de la genèse du projet de la Strada”, reconnaît Jacques Gobert, bourgmestre. “Mais, depuis, le monde mais aussi les modes de consommation sur le plan commercial ont changé et nous nous devions de nous adapter, raison pour lesquelles ce projet n’a plus rien à voir avec ce qui avait été imaginé il y a quinze ans.”

Avec les citoyens

Un projet qui a notamment été construit avec la participation des citoyens louviérois. “Nous avons adressé à toutes les familles de l’entité un courrier-questionnaire pour connaître leur avis sur leur vision de l’avenir de la friche Boch. 603 réponses nous sont parvenues et des ateliers non politisés ont ensuite été organisés pour véritablement construire le master-plan présenté ce mardi.”

Le site en lui-même sera décomposé en trois zones distinctes mais complémentaires. La zone nord sera dédiée au logement avec la construction d’immeubles à appartements dont une partie dédiée au logement public mais aussi celle de maisons unifamiliales. Au rez-de-chaussée de certains bâtiments pourraient être créées des petites surfaces commerciales ou Horeca de maximum 150m² ainsi que des services urbains à définir. Avenue Félix Mengal, un pôle de la petite enfance pourrait voir le jour. Il comprendrait une crèche, une halte-garderie et un accueil ONE.

La zone centrale, celle où se situent le musée Kéramis mais aussi la future académie de musique, fera la part belle à la ville-parc voulue par les autorités communales à l’horizon de 2050. “Le souhait exprimé de la part du panel citoyen est d’en faire un site mixte qui favorise la rencontre, où l’on peut se poser, se divertir, se restaurer, se former.”

Un espace culturel, éducatif ou de loisir de 5 000 m²

Enfin, la zone sud, en face du Point d’Eau, fera le lien entre le centre-ville existant et le site. Le trafic motorisé y sera très restreint et elle sera traitée comme une grande esplanade qui comportera notamment un bâtiment d’une surface de 5 000 m² qui devra avoir un rayonnement supra communal et dont la fonction devra avoir un caractère culturel, éducatif et/ou de loisir. En outre, cette zone pourrait aussi comprendre un espace public couvert situé au-dessus du parking des fours-bouteilles.

Pour le bourgmestre, ce projet est respectueux du passé. “On sait à quel point la fermeture du site Boch a été, et est toujours, traumatisant pour les Louviérois et aujourd’hui, on a fait de cette catastrophe socio-économique une opportunité et on veut la mettre au service de l’attractivité de notre centre-ville.”

Quant aux délais, il faudra encore attendre avant que cet éco-quartier voie le jour. La Ville devra également s’employer à éviter de recommencer les erreurs du passé de confier un tel projet à un seul opérateur.