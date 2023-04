Eau brunâtre dans les canalisations à Lens : “la situation devrait se régulariser d’ici ce jeudi soir”

En se brisant, la canalisation a provoqué un impressionnant effondrement de la chaussée. “Le trou est profond d’à peu près trois mètres. Aujourd’hui, la fuite est réparée et la canalisation endommagée est remplacée mais le trou reste béant et il faudra du temps pour que la route puisse être refaite. Il s’agit pourtant d’une rue fortement fréquentée qui mène vers Soignies et les déviations mises en place hier resteront en vigueur tant que la rue ne sera pas refaite, ce qui pourra prendre pas mal de temps.”

Le problème survenu hier avait été repéré par un riverain dès ce week-end. “La fuite avait été signalée à la SWDE qui n’est pas intervenue de suite. Une fois l’endroit exact de la fuite repéré, ils ont effectué les réparations et durant celles-ci, la canalisation n’a pas tenu. Il s’agit d’une importante canalisation qui va de Neufvilles à Grammont. Normalement, la situation devrait être régularisée d’ici ce jeudi soir”, conclut la bourgmestre.