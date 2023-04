Parc Boël à La Louvière : malgré l'accord avec Duferco, le Parc n'ouvrira pas ses portes avant que la Ville en soit propriétaire

On a reparlé du Parc Boël lors du conseil communal de La Louvière et c'était chaud. C'est lors d'un point rappelant l'accord de principe entre la Ville et Duferco pour la vente du parc et de son château que le PTB a allumé la mèche. "Alors que le parc est détenu à 49% par la Région Wallonne, on ne comprend toujours pas pour quelle raison il n'est pas accessible au public alors qu'il a été créé grâce au travail de nombreux Louviérois qui y ont consacré leur vie, leur santé", a pointé du doigt Livia Lumia, conseillère communale PTB. "Or la Ville a conclu un marché avec la Région Wallonne et Duferco pour le rachat du Parc et depuis, nous n'avons même pas une date approximative de l'ouverture. Lors d'un des derniers conseil communaux, vous nous aviez signifié que les lieux n'étaient pas sécurisés et certaines parties du parc étaient polluées. Des obstacles infranchissables ? Nous ne pensons pas. Nous ne pouvons plus attendre, ce parc doit pouvoir ouvrir à tout le monde."