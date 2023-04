Les marcheurs de Feluy contraints d’installer des sanitaires à 800 € à leurs frais : “nous espérons que nos subsides augmenteront l’année prochaine”

Pour la 16e année, la marche de Sainte-Aldegonde qui a lieu tous les ans à Feluy se déroulera du 5 au 7 mai prochains. Il y a quelques semaines, la police a signifié aux organisateurs qu’il était fortement conseillé, si pas impératif, qu’ils placent des sanitaires provisoires sur place. “En fait, déjà l’année passée, on avait déjà dû installer ce dispositif et on comprend bien que la police ne veuille plus que les gens fassent leurs besoins en rue”, explique Didier Coppin, organisateur de ce qui est le plus gros événement folklorique du village de Feluy. “Mais ce dispositif nous coûte environ 800 euros pour deux jours de location et notre budget n’est pas extensible à souhait. Et dans le même temps, les subsides de la commune n’ont pas non plus augmenté. Des subsides que nous espérons voir augmenter l’année prochaine de façon à ce que nous puissions inviter d’autres groupes de marcheurs ce que nous ne pouvons plus faire depuis deux ans à cause de ces sanitaires.”