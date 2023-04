Les proches des victimes du drame de Strépy espèrent que l’appel du Parquet sera entendu : “le plus dur, ce sera de l’imaginer tranquille chez lui”

Pour Nicola d’Andrea, frère de Fred D’Andrea, le gille qui avait été traîné sur plusieurs centaines de mètres sur le capot de la voiture de Paolo Falzone, l’amertume domine quant à cette décision qui traînait dans l’air depuis de nombreux mois. “Même si on en parle depuis longtemps, je ne m’y attendais pas”, nous a-t-il confié. “J’éprouve beaucoup de déception par rapport à cette décision. Le plus dur, c’est de l’imaginer tranquille à sa table chez lui. Il a beau exprimer des regrets par rapport à ce qui s’est déroulé, encore heureux, cela ne nous rendra jamais mon frère. Lui va pouvoir vivre une vie paisible et attendre calmement les prochaines échéances mais nous, nous souffrons chaque jour de l’absence de mon frère. Il va certainement me falloir un moment pour décanter l’information et ce même si le Parquet fait appel de cette décision. Au tout début, cette décision était déjà tombée une première fois mais l’appel du parquet avait été entendu. On espère qu’il en sera de même cette fois-ci et qu’on pourra passer plus sereinement aux prochaines étapes. Je pense que c’est en prison, et non pas chez lui, qu’il pourra le mieux se rendre compte de ce que nous subissons au quotidien. L’acte qu’il a commis est irréparable et il doit s’en rendre compte mais pas dans une situation trop confortable comme elle le serait chez lui.”

Contactés, Toni Gava, échevin louviérois qui avait été blessé dans le drame et un membre de la famille Imperiale, amputée de trois membres ce jour funeste, n’ont pas souhaité réagir tant que la situation de Paolo Falzone n’avait pas changé, ce qui est bien le cas puisque le parquet a fait appel et que ce dernier est suspensif.

L’appel du Parquet sera examiné d’ici 15 jours.