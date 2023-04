Musée du Masque à Binche : Entrelacs, découvrez le textile rituel du monde entier sous toutes ses coutures

Dès ce samedi, la nouvelle exposition temporaire du Musée du Carnaval et du Masque sera accessible au public. Une exposition qui a la particularité de n'avoir de rapport... ni avec le Carnaval, ni avec la masque. Quoi que... "En règle général, le masque est pour nous la porte d'entrée pour étudier les rituels à travers le monde mais ici, on a décidé de changer un peu d'optique et de parler des textiles rituels qui sont soit portés en vêtements soit utilisés comme objets dans les rituels à travers le monde", commente Clémence Mathieu, directrice du musée du Masque. "Des rituels de mariage, de deuil, de protection, des rituels religieux ou shamaniques."