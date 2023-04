En mai de cette année, la Ville de La Louvière passe une étape supérieure et invité ses citoyens à participer à différentes actions de sensibilisation et de prévention pour une future génération sans tabac.

Ainsi, un parcours “Génération Sans Tabac” sera ouvert du 5 au 19 mai en centre-ville de La Louvière. “Venez marcher, respirer et relevez les défis qui vous seront proposés”, a communiqué la Ville. “Le parcours “Génération Sans Tabac” est une marche d’une distance d’environ 4 km en Centre-Ville au départ du Centre Indigo rue Sylvain Guyaux 62b. À travers des panneaux informatifs et des défis, nous souhaitons sensibiliser à la lutte contre le tabagisme. Ce parcours libre et gratuit vise un public fumeur ou non.”

Le 31 mai prochain, le CHU Tivoli et le CHR Jolimont organisent une journée spéciale dans leurs halls d’accueil respectifs sur le thème de la lutte contre le tabagisme. “Et si nous faisions une pause autrement ?” C’est la question que se posent les deux hôpitaux voisins. Les partenaires Louv’Santé seront présents pour sensibiliser la population à la lutte contre le tabagisme et les inviter à faire une pause autrement.

Toujours le 31 mai, une conférence sur le thème "Fumer à tout prix” est organisée à la bibliothèque de Bracquegnies. “Venez à la rencontre de Marianne Wery, auteure du livre “Fumer à tout prix”, un véritable hymne à l’amour d’une fille non-fumeuse à sa maman fumeuse. Cela se passe le 31 mai 2023 à 19:00 à la bibliothèque de Bracquegnies. Réservation souhaitée au 064/675 561 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be.