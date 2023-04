L’artiste binchois Jean-Luc Pourbaix, 76 ans, est décédé

Si les gilles de Binche peuvent aujourd’hui encore porter un masque de cire c’est probablement grâce à Jean-Luc Pourbaix qui, depuis le début des années 70, les confectionne dans son atelier et ce de manière 100 % artisanale. Ce samedi, l’artiste binchois a tiré sa révérence après une longue maladie et sur une dernière boutade, en laissant un message posthume sur son mur Facebook via son épouse Dothy : “Trop de gilles sont passés de l’autre côté de l’arc-en-ciel, je pars donner un coup de main à Christophe.”