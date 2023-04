Les gobelets réutilisables de Braine-le-Comte, une réussite vieille de plus de dix ans

Comme de nombreuses autres villes et communes, Braine-le-Comte est sensible à l’écologie et opte, en ce sens, à l’utilisation de gobelets réutilisables lors de grands événements. La gestion et l’utilisation unique de ces gobelets réutilisables ne sont toutefois pas toujours faciles à respecter. La conseillère communale, Christine Keighel-Eeckhoudt a donc voulu connaître le bilan de leur utilisation à Braine-le-Comte.