Seneffe : 900 000 euros prévus pour l’entretien des trottoirs et voiries de l’entité

Pour le reste, la liste des trottoirs est encore à déterminer. “Ce sont les agents techniques de la commune qui évaluent l’état des trottoirs et établissent un listing chaque année et, selon les matériaux choisis pour la réfection (klinkers, macadam etc.) et le budget, font l’objet d’un classement”, a confirmé Eric Delannoy, échevin des Travaux. “La distance à rénover entre également en ligne de compte. On fait ce qu’on peut faire jusqu’à atteindre le montant alloué à la réfection des trottoirs, cette année 150 000 euros, mais à un moment, on doit s’arrêter. L’année passée, les trottoirs de la rue Pont-à-la-marche étaient juste en dessous des derniers travaux entamés, cette année, ils sont les premiers.”

Même principe pour les voiries pour qui est déterminé un budget de 750 000 euros. “On espère tout de même que des clauses environnementales et sociales seront prises en considération lors des marchés publics lancés”, clament en chœur Michaël Carpin et Dominique Janssens (AC +).“Car il est dommage de ne sélectionner les prestataires que par le prix.”

Ce à quoi Eric Delannoy répond qu’il compte “sur les entrepreneurs qui seront désignés pour effectuer un travail respectueux de l’environnement.”