Le domaine de Claire-Fontaine a rouvert ses portes ce samedi

La plage, la plaine de jeux ainsi que le mini-golf sont ainsi ouverts du mercredi au dimanche durant les mois de mai, juin et septembre. Ces activités seront ouvertes tous les jours en juillet et août. “Situé à mi-chemin entre La Louvière et Charleroi, le domaine de Claire-Fontaine accueille les visiteurs dans un superbe écrin de verdure et propose un large éventail d’activités réparties sur plusieurs hectares en vue de satisfaire petits et grands : plaine de jeux, mini-golf, pédalo, tyrolienne, parcours accrobranche, baignade et toboggans aquatiques sans oublier notre camping résidentiel et court séjour”, indique le domaine de Claire-Fontaine.

L’année dernière, les fortes chaleurs avaient poussé les visiteurs à se rendre vers la zone de baignade et son aquapark, géré par Xtreme Adventure. Des créneaux d’une heure étaient mis en place, pouvant ainsi accueillir jusqu’à 70 personnes simultanément. Tous les créneaux étaient pratiquement complets à chaque fois. Le mini-golf était également fortement prisé. Les plus jeunes venaient en famille y jouer tandis que lorsqu’ils sont un peu plus indépendants, ils se tournaient davantage vers la zone de baignade.

Quelle activité aura le vent en poupe cette année ? Le rendez-vous est d’ores et déjà donné au domaine de Claire-Fontaine pour le savoir.